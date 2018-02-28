Гройсман рассказал украинцам, как сократить коммунальные счета в 2-3 раза

Премьер считает, что местные органы власти должны позаботиться об эффективности работы котельных, утеплении теплотрасс и многоквартирных домов.

Правильные меры по энергоэффективности позволят каждой украинской семье в 2-3 раза сократить счета за телоснабжение и другие коммунальные услуги. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Правильные меры по энергосбережению могут сделать счет каждой украинской семьи в 2-3 раза меньшим, чем он есть сегодня. То есть, ключевой вопрос на сегодня – это сколько мы потребляем тепла и других жилищно-коммунальных услуг, и тут вопрос энергоэффективности выходит на передний план», - сказал он, добавив, что правительство понимает, что вопрос стоимости жилищно-коммунальных услуг на сегодня волнует каждую украинскую семью.

Также премьер считает, что местные органы власти должны позаботиться об эффективности работы котельных, утеплении теплотрасс и многоквартирных домов.

«Там, где мы можем отапливать дома альтернативным видом топлива – мы должны это делать», - сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что в этом году в Украине начнет работу новый инструмент для снижения потребления энергоресурсов - Фонд энергоэффективности.

«Люди будут его использовать для того, чтобы стать максимально энергоэффективными. Для людей это отобразится системными изменениями», - считает глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, целью которого является обеспечение эффективного использования финансовых средств, а также предоставление технической помощи для термомодернизации и энергетической модернизации жилого фонда.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объем инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 млрд грн, из которых 400 млн грн будут направлены на программу «теплых» кредитов, а остальное (1,2 млрд грн) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств будет предоставлена правительством Германии и Европейской комиссией.

По оценкам главы Представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, Украина может сократить уровень энергии, которая сейчас потребляется, более чем на 40% благодаря внедрению мер по энергоэффективности.