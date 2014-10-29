Новая Рада может разрешить продажу сельхозземель

«Ми введем рынок земли и создадим эффективную систему поддержки сельхозпроизводителя», - сказано в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

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Напомним в 2012 году ВР продлила мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до 2016 года.