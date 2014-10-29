Новая Рада может разрешить продажу сельхозземель
11:43, 29 октября 2014Недвижимость
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Парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, будет отстаивать снятие моратория на торговлю землей сельскохозяйственного назначения.
У Порошенко хотят отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель / Фото УНИАН
«Ми введем рынок земли и создадим эффективную систему поддержки сельхозпроизводителя», - сказано в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».
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Напомним в 2012 году ВР продлила мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до 2016 года.
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