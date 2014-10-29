Новая Рада намерена заставить платить налог на недвижимость всех украинцев

Об этом идет речь в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

При этом право на установление льгот и ставок налога на недвижимость предлагается закрепить за органами местного самоуправления.

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Кроме того, новая парламентская коалиция, согласно проекту соглашения, должна обеспечить передачу полномочий по регистрации вещных прав на местный уровень с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины уже предлагал отменить необлагаемый налогом на недвижимость минимум общей жилой площади для всех видов объектов, а также расширить базу налогообложения за счет объектов коммерческой недвижимости. Так, правительственный законопроект, поданный на рассмотрение парламента в сентябре текущего года, предусматривал предоставление права местным органам власти устанавливать ставки налога на недвижимое имущество для объектов жилой и коммерческой недвижимости в размере до 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.

Справка УНИАН. Согласно нынешней редакции Налогового кодекса, объектом налогообложения недвижимого имущества являются квартиры и дома, превышающие площадь 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Квартиры и дома меньшей площади являются предметом налоговой льготы.

Подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом значение.

Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.