Заоблачные платежки на тепло в Киеве: как решить проблему

Если в квитанциях на оплату ЖКУ завышены объемы потребления энергоресурсов или сумма к оплате за ЖКУ, потребители вправе обратиться в Госпотребслужбу.

Киевляне жалуются на получение завышенных квитанций на оплату потребленного централизованного отопления. Как начисляется стоимость теплоснабжения в Киеве в отопительном сезоне 2017-2018 гг., и как решить проблемы завышенных квитанций, сообщил портал Domik.ua.

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Правила начисления квитанции на оплату теплоснабжения в Киеве в 2018 году

Как сообщили в эксклюзивном комментарии порталу в пресс-службе ПАО "Киевэнерго", методика начисления стоимости тепла регулируется следующими нормативными документами:

- Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения";

- постановление кабинета министров Украины №630 "Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу".

В п. 4 ст. 11 закона в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков применяются следующие методики начисления суммы к оплате за потребленное тепло:

1. При несвоевременной передаче показаний счетчика в течение трех месяцев сумма к оплате тепла рассчитывается по средним показаниям предыдущего отопительного сезона. Так, если потребители не передали показания индивидуального счетчика тепла за один месяц, то плату за отопление начислят по средним показаниям.

2. В случае не передачи показаний индивидуального счетчика более трех месяцев, исполнитель коммунальной услуги обязан выполнять расчеты по методике, которая применяется для квартир без индивидуальных приборов учета.

В эксклюзивном комментарии порталу в компании "Киевэнерго" сообщили, что на практике указанные нормы применяются в зависимости от времени, когда установлено индивидуальный пробор учета. "Плановые начисления применяются с октября 2017. При наличии домового счетчика и не передаче показаний по индивидуальному счетчику, если есть история по показаниям индивидуального счетчика «плановые» начисляются исходя из этих показаний. Для этого используется среднее значение за предыдущие 12 месяцев с учетом количества дней предоставления услуги, умноженное на количество дней предоставления услуги в расчетном месяце. При отсутствии истории – по показаниям домового счетчика. Если потребление по индивидуальному счетчику "0" начисление также выполняется по показаниям домового счетчика", - сообщили в пресс-службе компании.

Почему приходят завышенные квитанции на оплату тепла в столице

В ПАО "Киевэнерго" сообщили, что увеличение суммы к оплате за потребленное централизованное отопление возможно по следующим причинам:

увеличение отапливаемой площади квартиры за счет пристройки, присоединения мансарды и балкона, или вынос радиаторов отопления на балкон;

использование тепла в коммерческих помещениях без оформления договора на теплоснабжение;

незаконных врезок в систему централизованного тепло- и горячего водоснабжения.

При наличии в многоквартирном доме общедомового счетчика тепла стоимость энергоресурса начисляется согласно информации об отапливаемой площади, которой располагает компания. Если в некоторых квартирах отапливаемая площадь была увеличена, а в компании не передали новые данные, то объем потребленного тепла, будет распределен на другие квартиры пропорционально заявленной площади.

В такой ситуации киевлянам следует вызвать инспекцию от компании-поставщика услуги для выявления и фиксации:

увеличения отапливаемой площади;

потребления тепла без договоров в коммерческих помещениях.

Летом 2017 года представители компании "Киевэнерго" проводили соответствующие инспекции в многоквартирных домах и составили акты о выявленных нарушениях.

Как решить вопрос завышенных квитанций на оплату тепла

Согласно Закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", перерасчет за потребленное тепло выполняется после возобновления передачи показаний узлов учета энергоресурса. Такая норма значится в п. 4 ст.11 закона.

В Госпотребслужбе сообщили, чтобы урегулировать вопрос завышенных квитанций на оплату коммунальных услуг, потребителям необходимо:

1. Обратиться в компанию, которая предоставляет коммунальную услугу с требованием произвести перерасчет.

2. При отсутствии реакции со стороны поставщика ЖКУ или в случае отказа от проведения перерасчета, необходимо направить жалобу в Госпотребслужбу.

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В службе отметили, что на основании жалоб от потребителей проводится проверка деятельности компании-поставщика ЖКУ. С начала 2018 года было зарегистрировано более 2000 обращений с требованием проверить обоснованность начисленных квитанций на оплату ЖКУ.

Чтобы потребителям не рассчитывали стоимость тепла при наличии индивидуального теплосчетчика, по показаниям общедомового, необходимо своевременно передавать показания прибора учета и не передавать "0".

В случае завышенных квитанций на оплату тепла необходимо обращаться для получения разъяснений к поставщику услуги и писать жалобу в Госпотребслужбу.