Девелоперская компания KAN планирует завершить первую очередь жилого квартала Respublika возле метро Теремки в Киеве в 2019 году

Девелоперская компания KAN совместно с компанией Archimatika планируют завершить первую очередь жилого квартала Respublika возле метро Теремки в Киеве в третьем квартале 2019 года.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил почётный президент девелоперской компании Kan Игорь Никонов на пресс-конференции.

«Первая очередь - 4 дома, детский сад и общественный центр. Первый дом мы вводим в сентябре 2019 года и до 2020 года первые 4 дома, детский сад и Академия спорта будут завершены. Проект очень большой, думаю, его полная реализация займет порядка 10 лет. Если говорить о первой очереди (порядка 250 тыс.кв метров), то мы планируем ее завершить за 5-6 лет»,- сказал он, добавив, что количество квартир в первой очереди составит 1800.

По его словам, для жителей Respublika, помимо широкой спортивной инфраструктуры, будут бесплатно предоставляться в пользование велосипеды, теннисные ракетки и другой спортивный инвентарь.

Также, президент KAN сообщил, что цена квадратного метра жилья составит от 17,5 тыс. грн, а покупатели смогут взять беспроцентную рассрочку.

"Стоимость за квадратный метр будет стартовать от 17,5-18 тыс. грн. Рассрочка до ввода в эксплуатацию без процентов, в валюте до 5-7 лет. Есть ещё ипотека от банка, которая будет стоить 9-10% в гривнах в первые 3 года", — сказал Никонов.

Кроме того, он отметил, что высотность домов будет 7-10 этажей, с точечными архитектурными акцентами максимум в 12 этажей, а жилой комплекс будет обслуживать эксплуатирующая компания от KAN Development.

Также, Никонов, подчеркнул, что благодаря качеству материалов и наличию счётчиков в домах отопление будет стоить в 2,5 раза дешевле (как и в «Комфорт Тауне, Cental Park и тд), чем в других домах Киева.

На вопрос журналистов об объёмах инвестиций в весь проект он сообщил, что они могут составить около 400 млн долларов.

Присутствовавший на пресс-конференции главный архитектор и соучредитель компании Archimatica Дмитрий Васильев отметил, что Respublika будет самым большим районом в Украине.

"Respublika — это самый большой район за всю историю независимости Украины. Более 100 гектаров. Этот район спланирован по квартальному принципу. Это позволяет избежать пробок, создать визуальный комфорт. Район расположен в 4 минут ходьбы до метро Теремки и за 15 минут можно доехать в центр... В жилом комплексе Respublika все первые этажи отведены под небольшие магазины, офисы, кафе и т.д. В Public центр района будут вынесены все шумные функции - кафе, детский клуб, игровая зона. Все это будет накрыто единой зеленой крышей, которая зимой будет превращаться в снежную горку для детей и взрослых ", — сказал он.

Также он отметил, что на первых этажах предусмотрены помещения, где жители смогут хранить свои крупногабаритные вещи: "Вы приехали на велосипеде и не тащите его к себе в квартиру, а оставляете его на первом этаже", — отметил Васильев.

Также, спикеры сообщили, что все желающие могут поучаствовать в создании жилого комплекса и отправлять свои пожелания на электронную почту проекта idea@respublika.kiev.ua.