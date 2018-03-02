Жилье в столице: новое подорожало, вторичное подешевело

Больше всего подорожали новые квартиры в Днепровском, Шевченковском и Оболонском районах столицы – на 5,1%, 1,6% и 1,5% соответственно.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в феврале 2018 года по сравнению с январем выросла на 0,6% – до 24,128 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с февралем 2017 года цены увеличились на 3,5%.

Об этом сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке увеличилась стоимость квартир комфорт-класса – на 2,5%, до 22,271 гривень/квадратный метр, эконом-класса – на 2%, до 17,988 гривень/квадратный метр, бизнес-класса - на 1,1% – до 32,537 гривень/квадратный метр, а квартиры премиум-класса подорожали на 0,2% - до 49,950 гривень/квадратный метр.

Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Днепровском, Шевченковском и Оболонском районах столицы – на 5,1%, 1,6% и 1,5% соответственно, в то время как стоимость квартир в Голосеевском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Дарницком районах снизилась на 0,8%, 1,7%, 3%, 1,1%, 0,7% и 0,2% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 76 оператора в 205 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки комфорт-класса – 35%. Новостройки бизнес-класса составили 24% от общего количества, эконом-класса – 28%, премиум-класса – 13%.

При этом в феврале были приостановлены либо прекращены продажи квартир в 2 объектах.

Вместе с тем, средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в феврале 2018 года снизилась по сравнению с январем на 6% и составила 33,487 гривень/квадратный метр, при этом долларовые цены снизились на 0,3%, – до 1229 долларов/квадратный метр.

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Также сообщается, что с февраля 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 4,2%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 3,8%.

По данным аналитиков, за год гривневые цены в дорогом сегменте жилья снизились на 6,6%, в дешевом – на 5,2%, а в долларовом эквиваленте снизились на 0,9% в дорогом сегменте и выросли на 0,6% – в дешевом.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подешевели 4-комнатные квартиры – на 6,7%, до 36,079 гривень/квадратный метр. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице снизилась на 6,5%, до 34,560 гривень/квадратный метр, 3-комнатных – на 6,1%, до 33,338 гривень/квадратный метр, 1-комнатных – на 4,9%, до 31,716 гривень/квадратный метр.

В феврале 2018 года зафиксировано уменьшение средних цен во всех административных районах Киева - от 4,9% в Днепровском до 6,5% в Оболонском и Шевченковском районах.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в феврале по сравнению с январем уменьшилось на 0,8% и составило 18,582 тысячи квартир.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева выросла на 1,1% – до 23,984 гривень/квадратный метр, по сравнению с январем 2017 года цены увеличились на 2,9%.

Квартиры на вторичном рынке Киева в среднем за январь 2018 года подорожали по сравнению с декабрем 2017 года на 2,2% до 35,616 гривень/квадратный метр, при этом долларовые цены снизились на 0,2%, – до 1232 долларов/квадратный метр.