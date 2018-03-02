Минфин пообещал погасить долги по субсидиям в течение двух месяцев

Ранее Минфин сообщал, что задолженность по предоставлению населению льгот и жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.

Министерство финансов Украины пообещало в течение двух месяцев погасить задолженность перед коммунальными предприятиями за предоставленные населению субсидии.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, выступая в Верховной Раде.

"Относительно задолженности по субсидиям. Мы над этим работаем, чтобы на протяжении максимально двух месяцев этот вопрос был решен, все было погашено", – сказал Данилюк, отвечая депутату Владимиру Литвину, который сообщил, что коммунальные предприятия не получают компенсацию за предоставленные населению субсидии и льготы, поэтому у них возникает задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее Минфин сообщал, что задолженность по предоставлению населению льгот и жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.

По состоянию на 26 февраля субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,368 млрд грн.