В Харькове возобновили теплоснабжение 84 жилых домов, которые остались без отопления из-за аварии на теплосети

Теплоснабжение было возобновлено в 6:30.

В Харькове возобновили теплоснабжение 84 жилых домов и 9 объектов социально-бытовой сферы, которые остались без отопления из-за аварии на теплосети в субботу, 3 марта.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС напомнили, что накануне, 3 марта, в 11.00 по адресу ул. Чернышевского, 76, произошел порыв трубы теплотрассы (диаметром 500 мм). В результате аварии без теплоснабжения остались 84 многоэтажных дома, 6 лечебных учреждений (без стационара), 1 школа и 2 детских сада.

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«В 6:30 4 марта теплоснабжение возобновлено», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове за последние 10 дней произошло по меньшей мере четыре крупных аварии на теплосетях, в результате чего без тепла и горячей воды на несколько дней оставались жители нескольких сотен домов.