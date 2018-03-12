Строительство в Украине подорожало почти на 18%

Цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений выросли на 22,8%, в сфере строительства нежилых зданий – на 18,7%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 17,5%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 22,8%, а также в сфере строительства нежилых зданий – на 18,7%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства жилых зданий – на 16,4%.

При этом стоимость СМР в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросла на 2,6% (в декабре стоимость по отношению к ноябрю выросла на 1,3%).

Наибольший рост цен на СМР в январе зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 3,7%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.