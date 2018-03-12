Инвесткомпания Dragon Capital купила крупнейший ТРЦ во Львове

Торгово-развлекательный центр Victoria Gardens, общей арендной площадью более 48 тыс. кв. м, был открыт во Львове в 2016 году.

Компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Victoria Gardens во Львове у двух турецких частных инвесторов.

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Как сообщила пресс-служба компании Dragon Capital, стороны согласились не раскрывать стоимость сделки.

Отмечается, что Victoria Gardens с общей арендной площадью 48 229 кв. м был открыт в 2016 году и является крупнейшим из трех торговых центров, работающих сейчас в городе.

«Мы рады объявить о добавлении первоклассного торгово-развлекательного центра к нашему портфелю коммерческой недвижимости. ТРЦ «Victoria Gardens» — наше первое приобретение за пределами Киевской области, и, не случайно, он расположен во Львове, одном из наиболее динамичных городов Украины. Мы верим в потенциал развития города и этого недавно открытого торгового центра. Сейчас наше внимание сосредоточено прежде всего на завершении строительных работ и привлечении к центру клиентов с помощью активного маркетинга, и укреплении существующего перечня арендаторов», - подчеркнул генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

В пресс-службе отметили, что Victoria Gardens состоит из двух основных торговых этажей и двух парковок на 1500 автомобилей. Среди основных арендаторов - Silpo, Foxtrot, Argo, New Yorker, LPP Group, Multiplex кинотеатр, развлекательный центр Papashon и тренажерный зал King Fitness.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года компания Dragon Capital Investments Limited завершила сделки по приобретению логистического и производственного комплексов под Киевом.

В сентябре 2017 года инвестиционная компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению телерадиокомпании «Радио-Эра», которая принадлежала народному депутату Андрею Деркачу, а также купила два бизнес-центра в Киеве.

В начале октября компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению миноритарного пакета акций онлайн-платформы ShipNEXT, которая будет заниматься обслуживанием всех видов грузов на рынке морских перевозок.

Инвестиционная компания Dragon Capital основана в 2000 году и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах для корпоративных и частных клиентов. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала является президентом Европейской Бизнес Ассоциации в Украине.