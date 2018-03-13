"Укргазбанк" ожидает роста ипотечного кредитования в Украине

В банке не согласны с прогнозами о надвигающемся коллапсе на рынке жилой недвижимости.

Государственный "Укргазбанк" в 2018 году ожидает роста ипотечного кредитования в Украине и не видит предпосылок для коллапса на рынке жилой недвижимости.

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Такое мнение в интервью УНИАН высказал глава правления финучреждения Кирилл Шевченко.

"Мы в 2018 году ждем только увеличения спроса на ипотечное кредитование. По нашим оценкам, сегодня в жилье или улучшении жилищных условий нуждаются 50% украинцев", - сказал он, отметив, что в Украине очень высокий показатель износа жилого фонда, и значительная часть заемщиков по ипотечным программам хотят улучшить свои жилищные условия.

При этом банкир не согласился с мнениями ряда экспертов, предрекающих коллапс на рынке жилой недвижимости Украины в текущем году, появление недостроев и обвал цен.

"Мы не считаем, что в 2018 году рынку недвижимости грозит коллапс. Но без законодательных изменений этот рынок дальше не будет так активно развиваться. Если говорить о Киеве, то здесь можно продавать два миллиона квадратных метров в год, но столько у нас не строят", - пояснил Шевченко.

По его словам, в прошлом году в Киеве с учетом области построили около полутора миллионов квадратных метров жилья, и все эти метры нашли покупателя. "Возможна сегментация рынка. Останутся только крупные застройщики, имеющие эффект за счет масштаба, количества проектов, собственной строительной техники, базы. А ситуативные игроки, которые выхватили участок, кого-то наняли и быстро построили, уйдут в прошлое", - прогнозирует банкир.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. По итогам 2017 года банк получил 623,8 миллиона гривень прибыли.