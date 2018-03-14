Кабмин запустил реестр получателей субсидий

13:50, 14 марта 2018
Недвижимость
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фото 5.ua

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.

"Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий", - прокомментировало решение Кабмина Министерство социальной политики.

Министерство отметило, что регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и эффективность программы субсидий.

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Теги: #субсидии в Украине#субсидии на коммуналку