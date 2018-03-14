Кабмин запустил реестр получателей субсидий

Регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из бюджета населению для оплаты коммуслуг.

Правительство приняло решение о создании реестра получателей субсидий, который позволить сделать механизм получения субсидий более прозрачным и контролировать эффективность выплат из государственного бюджета.

Читайте такжеМинфин пообещал погасить долги по субсидиям в течение двух месяцев

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.

"Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий", - прокомментировало решение Кабмина Министерство социальной политики.

Министерство отметило, что регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и эффективность программы субсидий.