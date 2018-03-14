Кличко представил столицу Украины на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах

14:23, 14 марта 2018
Недвижимость
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kiev.klichko.org

Во время открытия стенда Виталий Кличко отметил, что Киев сегодня - перспективный город для выгодных инвестиций. И подчеркнул, что за последние несколько лет более половины всех иностранных инвестиций в Украину «пришли» именно в Киев.

«Киев стал первым городом в Украине, где успешно и комплексно внедряют «умные» технологии. И это - одно из самых перспективных направлений для инвестирования, - отметил Кличко. - Также приоритетными сферами, куда город вкладывает средства и привлекает инвесторов, является развитие транспортной и туристической инфраструктуры, жилищно-коммунальная сфера, здравоохранение и образование», - сказал мэр Киева.

Виталий Кличко презентовал ряд проектов, которые Киев этого года представляет потенциальным инвесторам на MIPIM. В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова. Строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха «Пирогово». Строительство медицинского центра и частного учебного заведения. А также - проект промышленного парка «Киевская бизнес-гавань».

«Мы сосредоточены и на том, чтобы сохранить старинный облик Киева, сохранить и восстановить его исторические достопримечательности. И, вместе с тем, мы хотим, чтобы Киев становился все более современным и технологичным городом», – подчеркнул Кличко.

Он также привел примеры успешного сотрудничества с частным бизнесом, привлечения инвестиций в проекты, которые в Киеве уже воплощены или реализуют сегодня. «Отмечу, что состоялась официальная презентация инновационного парка UNIT.City. Он станет инновационным городком с уникальной экосистемой для компаний, работающих в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Благодаря привлеченным инвестициям построено несколько новых жилых микрорайонов, торгово-развлекательных центров, офисных центров и гостиниц», - отметил Виталий Кличко. Он подчеркнул, что главные принципы работы столичной власти - открытость и прозрачность в работе и максимальное упрощение условий для работы бизнеса.

«Киев имеет амбициозные планы стать комфортным и привлекательным европейским городом с высокими стандартами жизни, лидером в реформах и преобразованиях. И мы не собираемся сбавлять темпов. Инвестируя в Киев, вы вкладываете средства в один из самых привлекательных и перспективных городов Восточной Европы, – подчеркнул Виталий Кличко. - Мы гарантируем всяческую поддержку тем, кто присоединится к развитию украинской столицы. И, подчеркиваю, я готов лично, как мэр города, выступать гарантом и защитником иностранных инвестиций в развитие нашего города», - обратился к потенциальным инвесторам Виталий Кличко.

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