Кабмин направил 400 миллионов на «теплые» кредиты

Программа должна заработать через 1-1,5 недели в госбанках.

Кабинет министров принял решение направить 400 млн гривень на правительственную программу по энергоэффективности - «теплые» кредиты.

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Согласно сообщению пресс-службы правительства, финансовая поддержка объединений совладельцев многоквартирных домов увлечена втрое, по сравнению с прошлым годом.

«Уже через неделю-полторы программа заработает в государственных банках - «Ощадбанке», «Укргазбанке», «ПриватБанке» и «Укрэксимбанке». И украинцы смогут получить безвозвратную помощь от правительства на проведение энергоэффективных мероприятий в своих домах - утеплить дом, заменить старый газовый котел на более эффективный - негазовый, установить счетчик на воду или отопление за счет государства», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, правительство предоставит безвозвратно до 14 тыс. грн на семью, в зависимости от суммы, которую семья берет в банке на энергоэффективные мероприятия. Правительство ожидает, что программой смогут воспользоваться более 180 тыс. украинских семей, ожидаемый объем инвестиций в энергоэффективность составит около 1 млрд грн, что в результате обеспечит дополнительную экономию энергоресурсов в масштабах государства (газа, электроэнергии, тепловой энергии) в объеме 81,6 млн куб. м ежегодно в эквиваленте природного газа.

Как сообщал УНИАН, Государственной программой "теплых" кредитов на проведение энергомодернизации жилья в 2017 году воспользовались 150 тысяч украинских семей.

Государственного агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения оценивает спрос населения и ОСМД на проведение энергомодернизации жилья, используя государственную программу «теплых» кредитов, в 2018-2020 годах в размере 18,6 млрд грн.