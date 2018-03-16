До конца года: Гройсман пообещал ОСМД погасить долг по субсидиям

Ранее Минфин заявлял, что объем выплаченных государством субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг не соответствует объему потребленных энергоресурсов.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что задолженность перед объединениями многоквартирных домов и управленческими компаниями за предоставленные населению субсидии будет погашена до конца 2018 года.

Читайте такжеКабмин запустил реестр получателей субсидий

Об этом премьер-министр заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

"Мы утвердили новое постановление правительства и уже процесс регулирования начался. Я думаю, что в 2018 году мы вообще все выведем на ноль. Такие планы и задачи перед министерствами стоят", - сказал премьер, отвечая на вопрос депутата Игоря Васюника, о сроках погашенная задолженности перед управленческими компаниями, возникшая еще в ноябре 2017 года и перед ОСМД в январе 2018 года.

"Долги, которые сейчас создаются, ведут к банкротству управленческих компаний", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее Минфин сообщал, что задолженность по предоставлению населению льгот и жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.

По состоянию на 26 февраля субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,368 миллиарда гривень.

Минфин заявлял, что объем выплаченных государством субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг не соответствует объему потребленных энергоресурсов. Министерство хочет понять и контролировать, как используются средства налогоплательщиков на программу льгот и субсидий. По его словам, на данный момент министерство не знает, за что платит.