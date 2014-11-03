Украинские стройкомпании рассчитывают выйти на внешние рынки благодаря евроинтеграции

Как сообщила УНИАН пресс-служба Строительной палаты Украины (СПУ), такое мнение высказал президент палаты Петр Шилюк.

При этом, по словам Шилюка, для выхода на зарубежные рынки украинским стройпредприятиям необходима перестройка системы менеджмента и повышение качества продукции.

«Для предприятий отрасли откроется возможность выхода на внешние рынки подрядных услуг. Мы понимаем, что право на жизнь в этих условиях имеет только качественный строительный продукт - с высокой эргономичностью, с использованием экологически чистых материалов и энергоэффективных, с применением удачных архитектурных решений», - цитирует президента СПУ пресс-служба.

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Он утверждает, что уже сейчас многие руководители строительных предприятий перестраивают систему управления и готовятся работать и управлять строительными процессами на уровне современных мировых требований.

Вместе с тем, по словам Шилюка, для активизации данных процессов и конкретизации работы в указанных направлениях в структуре Строительной палаты Украины созданы 9 профильных комитетов. В частности, комитет по вопросам законотворческих и нормотворческих инициатив в строительстве, комитет по вопросам международного сотрудничества, по вопросам инновационного развития предприятий строительной отрасли и промышленности строительных материалов, комитет по вопросам экономики и совершенствования финансово-кредитных механизмов финансирования строительства и другие.

Ранее УНИАН сообщал о том, что правительство начало автоматизировать административные услуги в сфере строительства.

Напомним, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продолжении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

24 октября Совет ЕС принял постановление, которым продлил односторонние торговые преференции для Украины до конца 2015 года.

Справка УНИАН. Строительная палата Украины создана в 2006 году для содействия и защиты интересов предприятий строительной отрасли Украины. По уставу и полномочиям организация наделена правами и обязанностями отраслевой торгово-промышленной палаты. Является одним из учредителей Конфедерации строителей Украины.