Госбанки уже через несколько недель начнут выдачу "теплых" кредитов на этот год

Половину суммы "теплых" кредитов будет направлено на финансирование проектов по утеплению частного жилья.

Государственные банки уже через несколько недель начнут выдавать населению "теплые" кредиты, финансирование которых на 2018 год предусмотрено на уровне 400 миллионов гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

"Через несколько недель "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк" и "Укрэксимбанк" начнут выдачу "теплых кредитов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этом году на программу по выдаче "теплых" кредитов правительство заложило 400 миллионов гривень, из которых 202 миллиона гривень будет направлено на финансирование проектов по утеплению частного жилья, 190 миллионов гривень – на внедрение энергоэффективных мер в многоэтажных домах и 7,7 миллиона гривень – на замену газовых котлов на твердотопливные.

"В этом году еще более 180 тысяч семей смогут воспользоваться программой, получить возмещение и в разы уменьшить свои расходы на коммунальные платежи", - заявили в агентстве.

Как сообщал УНИАН, на реализацию программы "теплых" кредитов на 2017 год Кабинет министров заложил 400 миллионов гривень. Во второй половине года на данную программу было дополнительно направлено еще 300 миллионов гривень.

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 миллиарда гривень на программы по энергоэффективности: 400 миллионов гривень на программу "теплых" кредитов, 1,6 миллиарда на Фонд энергоэффективности. При этом, по оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых" кредитов составляет 1,9 миллиардов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.