В "Киевэнерго" посоветовали украинцам меньше ходить по магазинам и больше платить за комуслуги

Повышение коммунальных тарифов является обязательным, заявил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в эфире Телеканала новостей "24".

Плачков прокомментировал ситуацию в угольной промышленности и заверил, что анонсированных веерных отключений электроэнергии не предвидится, потому что энергетический комплекс использует в основном газ.

"Энергетики говорят, что в условиях острого дефицита газа, мазута, угля мы имеем максимально экономно использовать энергоресурсы. Мы потребляем в 3,9 раза больше энергоресурсов, чем средний европейский показатель. Сейчас у нас запасы угля составляют 1,4 млн тонн, а нам на отопительный сезон требуется еще около 12 млн тонн", - рассказал энергетик.

Он добавил, что подписанные контракты на закупку угля на наших шахтах дадут возможность стабилизировать ситуацию. Но это не означает, что страна не должна принимать определенные меры для экономии энергоресурсов.

"Сегодня речь идет об ограничении потребления прежде всего промышленными предприятиями, о перераспределение потребления с вечерних часов на ночные. Мы должны с 7-ми вечера до 10-й в городах и селах максимально перераспределить потребление электроенергии", - говорит Плачков.

Читайте такжеОтопление двухкомнатной «хрущевки» будет стоить 500 гривень в месяцЕще одним путем решения проблемы председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" назвал повышение тарифов для населения.

"Нет на сегодня другого выхода, как поднять тарифы для населения. Если мы не поднимем тарифы, то мы не сбалансируем энергетический комплекс и действительно придем к веерным отключениям. Это будет происходить автоматически, сама система будет выключаться, чтобы не развалить энергосистему. Надо сделать тарифы прозрачными и экономически обоснованными", - уверен эксперт.

Плачков предложил украинцам реже посещать магазины, но отдавать больше денег на оплату коммунальных тарифов. Он уверен, что украинцы слишком часто посещают торговые центры.