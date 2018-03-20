Автоматический перерасчет субсидий проведут в мае – Минсоцполитики

В мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

Министерство социальной политики разъяснило, что автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей будет проведен в мае, а не в апреле.

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"В средствах массовой информации появляются публикации о будто бы перерасчете субсидий в апреле. Однако органы социальной защиты населения проводят переназначение субсидий на новый период каждый год в мае, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре – на отопительный сезон. То есть автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется два раза в год - в мае и октябре", - сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в зависимости от индивидуального запроса субсидианта перерасчет может осуществляться в другом месяце. Например, если человек стал пенсионером или перестал работать и получает один доход – пенсию, то он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии. При этом будут учитываться его актуальные доходы.

"В апреле будет перерасчет субсидий не на основе доходов людей, а учитывая то, что апрель - неполный отопительный месяц. Пересчет будет осуществляться на тех же условиях, как и в октябре прошлого года, когда назначали "зимние" субсидии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе 2018 года субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6,266 миллиона домохозяйств (41,8% от общего количества домохозяйств страны).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе текущего года уменьшился по сравнению с январем прошлого года на 23,5% и составил 1164,4 гривни.