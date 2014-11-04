В Украине намерены давать льготные кредиты ОСМД на утепление домов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга, посвященного открытию выставки «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014», сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

«Через 2 недели мы выносим еще одно постановление Кабинета министров о льготном кредитовании ОСМД… Будем компенсировать ОСМД средства на термомодернизацию домов. Мы провели совещания со всеми представителями и ассоциациями ОСМД. Эта программа уже на сегодняшний день отшлифована, отработана, в ближайшее время будем вносить», - сказал Савчук, не уточнив деталей программы.

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Он также напомнил, что жилой фонд Украины является наиболее энергозатратным в Европе, а более 85% жилых домов нуждаются в реконструкции и термомодернизации. При этом Савчук выразил уверенность, что создание и кредитование ОСМД является наиболее эффективным механизмом финансирования данных работ.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Госэнергоэффективности, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо около 1 трлн грн. В то же время, по расчетам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие теплосанации зданий может составить порядка 41%. В денежном эквиваленте экономия бюджетных средств оценивается на уровне 150-600 млрд грн.