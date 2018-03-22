Рада проголосовала за бессрочную "строительную амнистию"

Этот закон даст возможность оформить свое жилье людям, которые, не дожидаясь помощи, построили его сами.

Верховная Рада приняла в закон, предусматривающий принятие в эксплуатацию жилых объектов и объектов первой-второй категории сложности (СС1), которые были построены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года без разрешения на выполнение строительных работ.

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За соответствующий законопроект № 3696 "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ" проголосовало 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, первый заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский отметил, что законопроектом предлагается дать гражданам возможность завершить процедуру введения в эксплуатацию домов, которые были построены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

"Десятки тысяч людей ждут голосования за этот закон, который в народе имеет название строительная амнистия. Он даст возможность оформить свое жилье людям, которые, не ожидая помощи государства, построили жилье. После учета всех замечаний депутатов, этим законопроектом предлагается дать гражданам возможность завершить процедуру введения в эксплуатацию домов, которые были построены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года. Это индивидуальные дома, садовые и дачные дома, сооружения общей площадью до 300 квадратных метров. А также построенные до 12 марта 2011 года дома и сооружения сельскохозяйственного назначения, которые по классу последствий относиться к категории СС1. То есть небольшие сооружения", - сказал он.

Также, Андриевский отметил, что сейчас, согласно новому законодательству, дома, которые относятся к классу последствий СС1, индивидуальные дома и сооружения общей площадью до 300 кв. метров можно строить без получения разрешений.

"Улучшая работу строительной отрасли, мы уже дали возможность людям такие дома строить без получения разрешений. Мы фактически людям, которые раньше до введения нового законодательства осуществили строительство, даем возможность оформить дома. Эти дома строились на земле с соответствующим назначением и собственность должна быть задокументирована", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3696, предусматривающий продление до 31 декабря 2016 года срока введения в эксплуатацию самовольно построенных жилых объектов и объектов первой-второй категории сложности.

Однако, ко второму чтению были внесены правки, предусматривающие неограниченный срок принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

Ранее, в середине января 2015 года, Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности» относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Данный документ продлил до 31 декабря 2015 года так называемую "строительную амнистию", которая позволяет узаконивать самострои по упрощенному механизму. Так, согласно документу, упрощенный механизм принятия в эксплуатацию распространяется на объекты, построенные без разрешения на выполнение строительных работ и без проведения техосмотра помещений в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года.