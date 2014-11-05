Минрегион предлагает возмещать до 150 тыс. гривень за разрушенное жилье в зоне АТО

Об этом министерство сообщило в ответе на запрос донецкой областной общественной организации «Донецкий пресс-клуб», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, соответствующее предложение Минрегион изложил в проекте постановления «О возмещении ущерба лицам, пострадавшим во время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», поданном на рассмотрение правительства. Данный проект постановления предусматривает утверждение порядка и механизма возмещения ущерба гражданам, жилье которых было полностью или частично разрушено во время боевых действий.

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В частности, проект предусматривает утверждение 4 категорий сложности повреждения объектов, в зависимости от которых и будет определяться сумма возмещения. Так, гражданам, жилье которых полностью разрушено, не подлежит восстановлению и непригодно для дальнейшего проживания (I категория), предлагается выделять 150 тыс. грн на разрушенный жилой объект и по 10 тыс. грн на каждого члена семьи за утраченное имущество. Лицам, жилье которых частично повреждено и нуждается в капитальном ремонте (II категория), предлагается выделять 50 тыс. грн на объект и по 5 тыс. грн на каждого члена семьи. Также Минрегион предлагает выделять по 20 тыс. грн на частично поврежденные объекты, нуждающиеся в текущем ремонте, а именно – в замене оконных и дверных блоков, сантехники и газового оборудования, восстановлении отделки (III категория). На поврежденные объекты, нуждающиеся в замене окон и дверей, ремонте откосов (IV категория), министерство предлагает выделять 10 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман в интервью УНИАН сообщил о намерении правительства рассмотреть вопрос компенсации за полное или частичное разрушение жилья в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. При этом вице-премьер не стал называть возможную сумму компенсации, сославшись на то, что данная инициатива еще находится в процессе рассмотрения профильными министерствами.