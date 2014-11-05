По программам содействия молодежному строительству в этом году квартиры получили 1 159 семей

Об этом сообщила пресс-служба Госфонда со ссылкой на главу учреждения Леонида Рысухина.

По его словам, за 10 месяцев текущего года 201 семья получила жилье в рамках программы льготного обеспечения молодежи жильем. Программой удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) воспользовались 728 семей. Еще 230 семей получили жилье благодаря программе доступного жилья (70/30), в рамках которой гражданам предоставляется поддержка в виде 30% от стоимости жилья.

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В то же время, по прогнозам Рысухина, до конца года будет введено в эксплуатацию еще несколько жилых домов, в которых по государственным жилищным программам собственные квартиры получат еще более 500 украинских семей.

Вместе с тем, глава Госфонда обратил внимание на то, что финансирование жилищных программ в 2014 году было сокращено, из-за чего возможности граждан по заключению новых договоров по участию в программах были сильно ограничены.

«Эту ситуацию может исправить новоизбранная Верховная Рада, если при утверждении госбюджета на 2015 год запланирует определенную сумму средств на реализацию государственных жилищных программ», - подчеркнул Рысухин.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Украине в 2013 году 6 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья. Из них 4 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Госфонд содействия молодежному жилищному строительству.

В то же время, одним из первых решений правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В конце марта Верховная Рада приняла изменения к госбюджету, согласно которым, в частности, существенно урезала финансирование государственных жилищных программ.

Так, финансирование программы льготного кредитования молодежи было сокращенно на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн. Финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) – на 230 млн грн, до 110,2 млн грн. А программа строительства доступного жилья (70/30), на реализацию которой изначально было предусмотрено 100 млн грн, была полностью прекращена. Впрочем, позднее Кабмин направил 10,11 млн грн на реализацию данной программы в 2014 году для выполнения обязательств перед гражданами, которые заключили договора еще в 2013 году.

Как отмечал Рысухин, оставшегося финансирования жилищных программ на 2014 год хватит для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. В то же время, Госфонд приостановил заключение новых договоров по своим программам.