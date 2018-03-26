Кабмин готовит ограничение высотности застройки – Зубко

По словам министра, это даст сигнал для инвесторов, которые будут четко понимать, что можно строить, а что нельзя.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины начало закладывать в государственные строительные нормы понятие так называемых "голубых линий", которые ограничивают высотность застройки территории в населенных пунктах.

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Об этом во время встречи с предпринимателями сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Мы готовим внедрение "голубых линий" - сказал он.

По словам министра, сегодня в европейских странах существуют три ограничительные линии для строительства новых зданий: красные (существующие и планируемые границы территорий общего пользования, коммуникации, дороги и так далее - УНИАН), голубые и зеленые (определяют зеленые зоны, скверы, парки и зоны отдыха, которые никогда не могут быть застроены – УНИАН), причем первые в Украине действуют, а к внедрению последних страна пока не готова.

"Я думаю, что это будет абсолютно актуально (внедрение ограничения высотности – УНИАН), поскольку у нас постоянно ведутся разговоры по поводу высотности того или иного дома, той или иной историко-заповедной зоны, которая застраивается. И это было бы также прозрачно для инвестора, который бы четко понимал, что можно, а что нельзя делать", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено обновить государственные строительные нормы и ввести понятие "голубые линии" для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах.