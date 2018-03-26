Местные органы власти завышают тарифы на тепло - Нацкомиссия

Согласно сообщению, установленные в последнее время органами власти тарифы на тепловую энергию в среднем превышают тарифы от НКРЭКУ на 18,1%.

Местные органы власти после получения полномочий по определению тарифов на тепловую энергию начали устанавливать ставки в размере значительно выше тех, которые до передачи полномочий устанавливала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба регулятора.

"После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов для части субъектов хозяйствования перешли к местным органам власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала комиссия", - говориться в сообщении.

Согласно сообщению, установленные в последнее время органами власти тарифы на тепловую энергию в среднем превышают тарифы от НКРЭКУ на 18,1%.

По данным пресс-службы, также на 10-13% местные органы повышают тарифы на централизованное отопление.

В регуляторе также отметили, что органы местного самоуправления оказывали давление на комиссию (когда она определяла тарифы) - накладывали моратории на повышение тарифов, пытались привлечь председателя и членов комиссии к уголовной ответственности.

"Однако, как показывают примеры, при установлении тарифа самими органами местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это подтверждает мысль о непоследовательных и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления", - заявили в Нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году комиссия передала местным органам власти права на установление тарифов на тепло, горячее водоснабжение и водоотвод. В результате такой передачи 74% лицензиатов в сфере теплообеспечения (теплокоммунэнерго) и 67% водоканалов перешли под управление местных органов власти.