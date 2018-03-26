Строительные предприятия Украины с начала года увеличили объемы работ

Строительные предприятия Киева в январе-феврале увеличили объемы работ на 2,6% – до 2,852 миллиарда гривень.

Строительные предприятия Украины в январе-феврале 2018 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% – до 10,484 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеКабмин готовит ограничение высотности застройки – Зубко

В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 5,7% – до 6,195 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий сократились на 0,4%, до 3,257 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличились на 14,2%, до 2938 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений сократились на 6% – до 4,289 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-феврале составили 82,9% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 8,1% и 9% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 2,6% – до 2,852 миллиарда гривень, выполнив 27,2% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 миллиарда гривень.