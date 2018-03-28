Кабмин отложил апрельское повышение цены на газ для населения

Цена на газ останется неизменной как минимум до 1 июня.

Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду без обсуждения.

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Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

Авторы постановления отмечают, что переговоры с Международным валютным фондом о повышении цены на газ продолжаются, в то время как действие специальных обязательств для "Нафтогаза" заканчивается 1 апреля, в связи с чем возникла необходимость его продления.

Как сообщал УНИАН, цена на газ для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость голубого топлива должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина пока не в состоянии справиться с долговой нагрузкой самостоятельно, в связи с чем необходимо продолжение сотрудничества с МВФ. Ключевыми требованиями Фонда для продолжения сотрудничества с Украиной является создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также приведение цен на газ к импортному паритету.