Оккупанты Крыма хотят ввести мораторий на перепродажу земли
Сроки моратория уточняются, на сегодня рассматриваются варианты пять или семь лет
Запрет на перепродажу земельных участков, выделяемых крымчанам в индивидуальное пользование, введут в Крыму, чтобы избежать спекуляций на рынке земли, сообщил министр имущественных и земельных отношений оккупированного полуострова Александр Гордецкий в четверг на пресс-конференции в Симферополе, передает РИА Новости.
Сроки моратория уточняются, на сегодня рассматриваются варианты пять или семь лет.
"Это (мораторий) вводится для того, чтобы избежать спекуляций, избежать перепродажи", - подчеркнул Гордецкий.
Кроме того, при получении земельного участки для индивидуального строительства или сельскохозяйственных нужд планируется закрепить положение, согласно которому осваивание участка должно начаться в течение трех лет, в противном случае он может быть отчужден обратно. Все это, по мнению министра, позволит избежать фактов неэффективного использования земель.
"Многие берут (землю), а не пользуются, в результате земли простаивают, налогов нет. Нельзя допустить формирования вторичных рынков земли, когда земля не используется, а ее собственник просто ждет своего времени, чтобы на этом заработать", - сказал министр.
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Все эти нормы будут прописаны в региональном законе, который планируется в ближайшее время вынести на рассмотрение государственного совета республики, после согласования с министерством экономического развития РФ. "Документ уже практически находится на выходе, он фактически полностью разработан", - подчеркнул Гордецкий.
По его словам, это делается для того, чтобы крымчан не "испортил" земельный вопрос.
Законопроектом также предусмотрено право на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства всем нуждающимся.