В "Киевэнерго" Ахметова подсчитали долги Киева за тепло

Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации.

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией "Киевэнерго" по состоянию на 1 марта 2018 года составила 5,62 миллиарда гривень, что на 8% больше, чем месяцем ранее, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

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Согласно сообщению, наибольшую задолженность за отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы – 2,9 миллиарда гривень и 826 миллионов гривень соответственно.

Задолженность жителей столицы за отопление составляет 2,1 миллиарда гривень, долг за горячую воду – 0,8 миллиарда гривень.

Задолженность государства по льготам и субсидиям составляет 1,1 миллиона гривень. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, - 191,2 миллиона гривень.

"Самая критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду - в Шевченковском (502,8 миллиона гривень) и Деснянском (434,2 миллиона гривень) районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания применяет все предусмотренные действующим законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные клиентами услуги.

"В частности, это претензионно-исковая работа. Если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев, его дело передается в суд. После получения решения суда компания обращается в исполнительную службу с заявлением о его принудительном исполнении. Должник также вносится в Единый реестр должников, что затрудняет в дальнейшем оформление сделки о продаже имущества клиентом-должником. Также исполнительной службой могут применяться другие ограничения относительно должников – например, запрет выезда за границу и т.п.", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в феврале 2018 года компания подала в суд 298 исков о взыскании задолженности с клиентов на общую сумму более 23,7 миллиона гривень (с физических лиц – 8 миллионов гривень, юридических – 15,7 миллиона гривень) без учета инфляции и 3% годовой пени.

Как сообщал УНИАН, "Киевэнерго" в 2017 году получила 138,7 миллиона гривень чистого убытка против 2,6 миллиона гривень чистой прибыли в 2016 году.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.