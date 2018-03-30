Киевляне готовятся к суткам без воды: отключение в некоторых районах произойдет в 10 часов (адреса)

Для обеспечения водой жителей столицы «Киевводоканал» организовал подъезд автоцистерн по определенным адресам.

«Киевводоканал» частично ограничит водоснабжение в четырех районах столицы с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта из-за отключения от общей схемы насосной водопроводной станции «Крутогорный».

«Станция является важнейшей для подачи воды в центральной части города. В таком режиме станция никогда не отключалась», - сказал главный инженер Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства «Киевводоканала» Владимир Костюк, добавив, что речь идет только о правобережной части Киева.

По его словам, такая необходимость вызвана тем, что при проведении подготовительных работ по реконструкции насосной станции оказалось, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии. За указанное время компания планирует провести их замену.

В трех районах города будет наблюдаться снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.): В Голосеевском районе: - район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы; - район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улиц. В Святошинском районе: - Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц. В Соломенском районе: - жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц; - жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; - жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью; - группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.

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Ограничение водоснабжения будет наблюдаться на верхних этажах многоэтажной застройки в четырех районах Киева. В Голосеевском районе: - жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью; - многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц; - район Голосеево от Голосеевской площади до жилого массива Теремки. В Святошинском районе: - жилой массив Никольская Борщаговка - полностью; - жилой массив Южная Борщаговка - полностью; - жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц; - район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы. В Соломенском районе: - район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц. В Шевченковском районе: - жилой массив Нивки - полностью.

Для обеспечения водой жителей столицы «Киевводоканал» организует подъезд автоцистерн по таким адресам: ул. Академика Стражеско на углу ул. Героев Севастополя ул. Шепелева на углу ул. Новополевой, ул. Семьи Идзиковских, 35, просп. Воздухофлотский, 84, ул. Ломоносова на углу проулка Коломийского.

Кроме того, предприятие предоставило схему размещения бюветных комплексов в этих районах. Костюк отметил, что на время проведения работ будут задействованы резервные мощности других насосных станций, поэтому он надеется, что вода будет отсутствовать в меньшем количестве домов.