В Киеве хотят серьезно поднять цены на холодную воду - почти на 20%

12:42, 30 марта 2018
Недвижимость
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Фото УНИАН

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Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на заявление начальника информационного управления "Киевводоканала" Виктории Яковлевой.

Тариф на водоснабжение для киевлян, проживающих в многоэтажных домах, увеличат с 8,28 гривни до 9,86 гривни за кубометр, а водоотвод - с 7,2 гривни до 8,65 гривни за кубометр.

В целом водоснабжения и водоотведения подорожают на 20% - с 15,48 гривни до 18,51 гривни за кубометр.

"Но этот вопрос еще обсуждается, поэтому окончательные тарифы могут еще измениться", - отметила она.

Подорожание связано с повышением стоимости электроэнергии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

Тарифы уже утверждены Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Теги: #холодная вода#тарифы на коммуналку