Кабмин решил реконструировать Калушскую ТЭЦ почти на 1,5 миллиарда гривень

Финансирование проекта предполагается за счет привлечения кредитных средств.

Кабинет министров Украины одобрил проект реконструкции государственной Калушской теплоэлектроцентрали, которая расположена в городе Калуш (Ивано-Франковская область), общей стоимостью 1,44 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 марта, обнародованном на сайте Кабинета министров.

"Правительство одобрило технико-экономическое обоснование "Реконструкция Калушской ТЭЦ на ул. Промышленная, 1, в городе Калуш Ивано-Франковской области". Реконструкция указанной ТЭЦ позволит обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию при достижении максимально возможных показателей экономической эффективности и надежности производства и отпуска электрической и тепловой энергии", - сказано в сообщении правительства.

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет привлечения кредитных средств.

В пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности отказались прокомментировать УНИАН детали проекта реконструкции, сославшись на срочное совещание, при этом пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Как сообщал УНИАН, с 2013 года компания "Укринтерэнерго", которая до середины июля 2016 года управляла Калушской ТЭЦ, планировала модернизацию станции. Компания также разрабатывала для этих целей технико-экономическое обоснование.

В конце июня 2016 года министр энергетики Игорь Насалик говорил о том, что считает целесообразным предложить Государственному банку развития Китая профинансировать проект реконструкции Калушской ТЭЦ.

Справка УНИАН. Калушская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1967 году, является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская область), входит в состав Острова Бурштынской ТЭС, который работает с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность - 590 Гкал/ч.

Министр энергетики Игорь Насалик с 2006 по 2014 год был мэром города Калуш.