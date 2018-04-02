Киевлянам объяснили, когда в домах отключат отопление

ОСМД и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно.

В столице отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8°С.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев», передает пресс-служба КГГА.

«Мы видим, какая затяжная зима в этом году – весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, что мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С», – сказал Кличко.

Что касается ОСМД и домов, которые имеют частные котельные, то они с прекращением теплоснабжения определяются самостоятельно – при условии согласия всех жителей дома, добавил мэр.