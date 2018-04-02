Госстат подсчитал долги украинцев за тепло и горячую воду

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривень, что составило 75,3% начисленных за этот период сумм.

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2018 года увеличилась на 10,8% по сравнению с январем 2017 года и составила 14,4 миллиарда гривень.

Читайте такжеВ "Киевэнерго" Ахметова подсчитали долги Киева за тепло

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в феврале по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 22,6% и составила 3,8 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 400 миллионов гривень.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод увеличились на 5,8% по сравнению с январем и составили 1,8 миллиарда гривень.

По данным Госстата, в феврале украинцы уплатили за электроэнергию 3 миллиарда гривень (111,5% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период). Оставшийся долг населения за этот вид услуги на сегодня составляет 3,8 миллиарда гривень.

Задолженность населения за газоснабжение увеличилась на 26,2% по сравнению с январем и составила 16,4 миллиарда гривень.

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривень, что составило 75,3% начисленных за этот период сумм.

Также сообщается, что за февраль 2018 года с населением было заключено 12,7 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 81,3 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 64,3 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в январе 2018 года увеличилась на 17,1% по сравнению с декабрем 2017 года и составила 13 миллиардов гривень. Всего в январе украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,9 миллиарда гривень (68,4% от начислений за этот период).