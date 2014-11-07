Лондон обогнал Гонконг и Нью-Йорк по ценам на жилье

Покупателю дорогое жилье в новостройке в центре Лондона в среднем обойдется в 2000 фунтов за 1 кв. фут (или $34 000 за 1 кв. м), пишут Ведомости.

Аналитики CBRE отмечают, что изначально спрос на элитное жилье в Лондоне поддерживали иностранные покупатели. Сегодня 52% потребителей на рынке лондонской элитной недвижимости — жители Великобритании.

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Однако несмотря на высокий уровень цен на жилье и их постоянный рост (около 10% в год), в Лондоне все равно отмечается недостаток предложения новостроек. «Лондон по-прежнему рассматривается как истинно международный город, который привлекателен как для инвесторов, так и для туристов, с отличной бизнес-средой, культурой и образованием мирового класса», — комментирует начальник отдела исследований жилой недвижимости компании CBRE Дженнет Зибриц.

Вплотную за этим мировым финансовым центром в рейтинге CBRE следуют Гонконг и Нью-Йорк со средними показателями 1950 фунтов ($3087) и 1800 фунтов ($2850) за 1 кв. фут.

Первую пятерку замыкают Сидней и Париж. В этих мегаполисах жилье в элитных новостройках оценивается соответственно в 1200 фунтов ($1900) и 1100 фунтов ($1740).

Ранее УНИАН сообщал, что Лондон могут закрыть для богатых иностранцев.