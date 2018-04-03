«Нафтогаз» попросил «Киевэнерго» отключить отопление в его офисе и призвал украинцев последовать примеру

Потребители, у которых нет возможности самостоятельно отключить отопление, могут обратиться в местные органы власти с просьбой завершить отопительный сезон.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Укарины» попросила энергоснабжающую компанию «Киевэнерго» отключить отопление в офисе "Нафтогаза" и призвала украинцев присоединиться к этой инициативе.

Читайте такжеКабмин отложил апрельское повышение цены на газ для населения

Об этом пресс-служба «Нафтогаза» сообщила на своей странице в Facebook.

«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании - присоединяйтесь! (У кого другие планы, не забудьте заключить дополнительные соглашения для получения от нас номинаций и продолжения отопительного сезона, пожалуйста)», - говорится в сообщении.

В ответ на вопрос одного из пользователей соцсети в компании добавили, что потребители с централизованным отоплением могут обратиться в местные органы власти с просьбой завершить отопительный сезон.

«У кого централизованное отопление и нельзя регулировать - обратитесь на горячую линию местной власти с просьбой прекратить отопительный сезон. По умолчанию они будут ждать, пока пройдет трое суток со средней температурой выше +8 градусов. Затем теплокоммунэнерго будут отключать какое-то время. Коммерческие потребители могут написать такое же письмо, как мы», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

По состоянию на 31 марта запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 7,681 млрд куб. м.

После того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.