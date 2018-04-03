По домам получателей субсидий хотят проводить инспекторские рейды для проверок

Законопроект об изменениях относительно получения соцпомощи находится на рассмотрении в парламенте.

В Украине субсидии будут жестко контролировать и могут отбирать. В Верховной Раде уже лежит законопроект, который может дать возможность ревизорам ходить по квартирам и проверять, действительно ли жители имеют право на субсидии.

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Таким образом государство хочет отслеживать тех нечестных украинцев, которые оформляют субсидии, но при этом скрывают свои реальные доходы. Сегодня в виде соцпомощи в Украине ежегодно выплачивается около 70 миллиардов гривень. Но долги за коммуналку при этом только растут.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

В сюжете отмечается, что украинцев будут проверять социальные инспекторы.

"Совершил покупку на 50 тысяч гривень - субсидия не назначается", - говорит директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Немало украинцев, которые получают субсидии, возмущены новостью, что вскоре их жилище может посетить социальный инспектор с проверкой. Но есть и те, кто инициативу с инспекторами поддерживает. Некоторые говорят, что никаких проверок не боятся.

Сегодня субсидии получают около шести с половиной миллионов украинцев. В Минсоцполитики предполагают, кто-то может жить не по средствам и скрывает реальные доходы, чтобы получать социальную помощь:

"Допустим, семья может не указать кого-либо из состава зарегистрированных, "забыв". В основном забывают о тех, кто имеет высокие доходы. Или семья может не указать какие-то виды доходов, которые получает тот или иной член семьи. Это является основанием для того, чтобы прекратить субсидию".

И обнаружить такого нечестного получателя субсидии - работа социального инспектора. Он сможет войти в дом и собственными глазами увидеть, как живет семья. Правда, такие проверки будут не общими, а индивидуальными, обещают в Минсоцполитики. А вот не пустить ревизора в дом такая семья не будет иметь права.

"Социальный инспектор выходит на место, посещает конкретную семью или домохозяйство, составляет акт обследования, как живет семья. То есть относительно домохозяйств или семей, которые не допустят социального инспектора, будут приняты решения о неназначении социальной помощи".

Поэтому, если получаете субсидию и при этом позволили себе съездить за границу на отдых, или, скажем, совершили покупку на сумму свыше 50 тысяч гривень, то субсидию могут забрать.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-феврале 2018 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 352,1 млн грн, что в 4,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 239 млн грн, в сельской – 113,1 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-феврале были назначены 322,4 тыс. семьям. В городской местности субсидии назначены 217,1 тыс. семей, в сельской - 105,3 тыс. семей. По сравнению с январем-февралем 2017 года, в январе-феврале 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось в 3,3 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года уменьшился на 36% – до 1005,2 грн.