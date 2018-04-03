"Киевэнерго" отключил от отопления офис «Нафтогаза» и еще 500 домов в столице по их просьбе

Юрлица, ОСМД и ЖЭКи могут подать заявку на отключение от теплоснабжения в любой момент.

Столичная энергопоставляющая компания "Киевэнерго" по просьбе национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и ряда потребителей отключила от централизованного отопления офис госхолдинга и еще почти 500 домов.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что юрлица, ОСМД и ЖЭКи могут подать заявку на отключение от теплоснабжения в любой момент.

"Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления "Киевэнерго" начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона. Согласно действующему законодательству, основанием для этого является средняя температура воздуха выше плюс 8 градусов Цельсия в течение трех суток подряд", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в первую очередь прекращается отопление для административных зданий, а потом для жилых домов, школ, больниц. Процесс отключения может занять несколько дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Нафтогаз" попросил "Киевэнерго" отключить отопление в офисе компании в связи с повышением температуры воздуха. Также в "Нафтогазе" призвали украинцев присоединиться к этой инициативе.