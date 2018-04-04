В Киеве с начала года подешевели частные дома

В прошедшем квартале уменьшение средних цен наблюдалось во всех районах – от 5,6% в Святошинском до 8,5% в Дарницком.

Средняя стоимость частных домов в Киеве в январе-марте 2018 года снизилась на 7,1% – до 24,972 тысячи гривень/квадратный метр, а в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,4%, до 939 долларов/квадратный метр.

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Об этом сообщает информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость" в аналитическом отчете.

При этом, согласно отчету, за год стоимость домов в столице снизилась на 6,9%, а в долларовом эквиваленте снизилась на 5%.

В национальной валюте в прошедшем квартале уменьшение средних цен наблюдалось во всех районах – от 5,6% в Святошинском до 8,5% в Дарницком. В долларовом эквиваленте средние цены увеличились в Святошинском – на 0,3% и Подольском – на 0,1%, в остальных районах снижение составило от 0,1% в Деснянском до 2,9% в Дарницком.

Цена предложения в дешевом сегменте составила 12,928 тысячи гривень/квадратный метр, а цена домов высшего ценового сегмента – 42,427 тысячи гривень/квадратный метр.

По данным аналитиков, количество выставленных на продажу частных домов за отчетный период уменьшилось на 6,7% – до 1204 объекта.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в первом квартале составила 10,2% от всего объема предложений. Средняя цена предложения "новых" домов в Киеве на 12,3% ниже средней цены декабря 2017 года и составляет 23,573 тысячи гривень/квадратный метр, в долларовом эквиваленте – ниже на 6,9% (886 долларов/квадратный метр).

Наибольшее количество домов в Киеве в марте предлагалось в Дарницком районе – 36%, Соломенском – 13%, Голосеевском – 12%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Подольском и Святошинском – по 8%, в Днепровском и Оболонском – по 7%, в Шевченковском – 5%, в Деснянском – 3% и в Печерском – 1%.

При этом в структуре предложения дома площадью 100-250 квадратных метров занимают 46%, дома площадью 250-500 квадратных метров – 30%, до 100 квадратных метров – 16%, и площадью свыше 500 квадратных метров – 8%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость частных домов в Киеве в октябре-декабре 2017 года увеличилась на 6,2% – до 26,885 тысячи гривень/квадратный метр, а в долларовом эквиваленте уменьшилась на 0,8%, до 952 доллара/квадратный метр.