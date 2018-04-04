Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

В Киеве отопительный сезон завершится 6 апреля. Столичная власть начала необходимые для этого подготовительные работы.

В Киеве отключат дома от услуги централизованного отопления 6 апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

Отмечается, что по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко сегодня в городе начали соответствующую подготовку к завершению отопительного сезона.

«По прогнозу погоды, поступившему от Украинского гидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город дает поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО «Киевэнерго», ООО «Евро-Реконструкции» и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», - прокомментировал решение заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.

В КГГА напоминают, что согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.