"Киевэнерго" Ахметова уже отключило от отопления треть своих клиентов

В первую очередь поставки тепла прекращается административным и жилым домам, потом объектам социальной сферы - детсадам, школам, медицинским учреждениям.

Столичная энергопоставляющая компания "Киевэнерго" уже отключила от централизованного отопления почти 30% своих клиентов, сообщает пресс-служба компании.

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"На сегодня от централизованного отопления отключены почти 30% клиентов "Киевэнерго". Среди них - 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).

Согласно сообщению, в первую очередь поставки тепла прекращается административным и жилым домам, потом объектам социальной сферы - детсадам, школам, медицинским учреждениям. При этом, отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта.

В пресс-службе отметили, что всего "Киевэнерго" обеспечивает теплом 15 782 объекта.

Как сообщал УНИАН, по распоряжению Киевской городской госадминистрации в столице отключат дома от услуги централизованного отопления 6 апреля.

Текущий отопительный сезон стартовал в Украине 15 октября 2017 года.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.