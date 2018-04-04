Минрегион утвердил новые строительные нормы планирования и застройки

Эти нормы вступят в силу через три месяца.

Научно-технический совет Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердил четыре новые государственные строительные нормы (ГСН), в том числе касающиеся градостроительства, которые вступят в силу через три месяца.

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Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он отметил, что речь идет о государственных строительных нормах, которые касаются застройки и планирования территорий, улиц и дорог, а также учреждений образования и дошкольного образования.

"Для нас было важно, чтобы при этом подходе мы также двигались к гармонизации с европейскими стандартами и нормами. После утверждения государственных строительных норм, они через три месяца вступят в силу, и проектировщики фактически будут работать с новыми документами", - сказал он.

Присутствующий на брифинге замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе более детально рассказал о самых важных нововведениях, которые будут применяться к новым объектам строительства.

Так, по его словам, ГСН "Планирование и застройка территорий" предполагает появление так называемых "голубых линий", то есть, ограничение этажности возводимых зданий.

"Теперь при разработке генеральных планов (городов – УНИАН) обязательно появится раздел, что каждый город должен утверждать такое понятие, как "голубая линия", - сказал замминистра.

Минрегион, по его словам, ввел понятие "зеленая линия", под которым подразумевается ограничение застройки для сохранения зеленых территорий.

Также предлагается устанавливать процент ограничения новой застройки в зависимости от этажности.

"Если застройка четырехэтажная, то площадь застройки может быть 45%, а если свыше 11 этажей, то не больше 30%. Мы хотим, чтобы пожарные заезды, объездные дороги, детские площадки и остальное учитывалось на территориях", - отметил Парцхаладзе.

Минрегион устанавливает и предельные нормы максимально плотной застройки, которыми ограничивается количество людей, проживающих на определенной площади.

"Сегодня в ГСН написано, что на одном гектаре может жить 450 человек, но при обосновании может быть бесконечное число. Мы хотим, чтобы все-таки это было ограничено в размерах 450 человек на гектар, допускается увеличение до 20% на новых территориях", - сказал он.

Новыми строительными нормами предлагается запретить наличие на внутриквартальной территории паркинга или паркомест, чтобы на данной территории могли останавливаться автомобили экстренных служб. Также ужесточаются требования для проезда пожарной и другой спецтехники, что подразумевает наличие круговых проездов.

Вводится ряд требований для обеспечения безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями. Среди требований значится высота бордюров не более 2 см, тогда как ранее она составляла не меньше 5 см.

Что касается государственной строительной нормы "Учреждения образования", то Минрегион вводит понятие открытого учебного пространства.

"Раньше был принцип, что площадь класса на одного ученика была 2-2,4 квадратных метра, мы подняли эту норму до 3 квадратных метров на ученика. Мы убрали принцип создания классов, когда парты стоят одна за другой, поэтому они могут иметь свободное пространство", - сказал Парцхаладзе.

Также он сообщил, что, по новым нормам, теперь ни одна школа не может строиться без использования энергоэффективных технологий и материалов, что направлено на обеспечение комфорта для детей.

Новая градостроительная норма "Дошкольные учебные заведения" дает возможность возводить детские сады, встроенные в жилые дома.

"Когда строятся большие комплексы, то родителям очень удобно сдавать детей в дом, а не ездить куда-то. Это безопасность, комфорт, удобство. Самое главное – чтобы ребенок по-другому на это реагировал", - отметил замминистра.

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Также, добавил он, учреждения образования и дошкольного образования должны соблюдать новые требования для создания инклюзивного учебного процесса.

Новая градостроительная норма "Улицы и дороги" делает обязательными создание ограждений перильного типа на остановках общественного транспорта для защиты от наезда автомобилей, а также создание "островков безопасности" для пешеходов на трассах с количеством полос от четырех и выше. Также вводится запрет на стоянку транспорта на тротуарах.

Как отметил Зубко, многие застройщики негативно отнесутся к новым государственным строительным нормам, однако на первом месте должны быть интересы граждан.

"Мы понимаем, что много инвесторов и застройщиков будут не удовлетворены. Но для нас понятным является то, что комфорт должен быть в первую очередь, а интересы при строительстве и получении прибылей должны быть на втором месте", - сказал он.

По словам Зубко, нововведения будут касаться в основном новых объектов строительства, однако местные власти могут оказывать влияние и на то, чтобы, к примеру, те же парковки на территории старой внутриквартальной застройки все-таки соблюдали новые ГСН.

Он указал на то, что утвержденные государственные строительные нормы со временем обязательно будут пересматриваться, поскольку это является велением времени.

На брифинге присутствовали представители общественных организаций, которые выступают против стихийной застройки Киева. Они высказали недовольство, что их не пригласили на заседание Научно-технического совета Минрегиона, которое состоялось 3 апреля, а само утверждение новых ГСН произошло так поспешно.

Как сообщал УНИАН, ранее Минрегион намеревался обновить государственные строительные нормы и ввести понятие "голубые линии" для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах.