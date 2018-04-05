В Киеве уже отключили от отопления 70% жилых домов

Также от отопления отключены 56% административных зданий и 40% учебных заведений.

Столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго» уже отключила от централизованного отопления почти 60% своих клиентов, сообщает пресс-служба компании.

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«Продолжается отключение столичных зданий от теплоснабжения. От централизованного отопления уже отключены почти 60% потребителей «Киевэнерго». Среди них – 56% административных зданий, 70% жилых домов и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие)», - сказано в сообщении.

В «Киевэнерго» отметили, что решение о завершении отопительного сезона 2017/2018 годов в столице Киевская городская государственная администрация приняла вчера, 4 апреля. В первую очередь поставки тепла прекращаются административным и жилым домам, далее – объектам социальной сферы (детсады, школы, медицинские учреждения) после их обращений.

Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта, добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, по распоряжению Киевской городской госадминистрации в столице отключат дома от услуги централизованного отопления 6 апреля. Текущий отопительный сезон стартовал в Украине 15 октября 2017 года.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.