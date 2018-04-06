Строительство в Украине продолжает дорожать

Больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 27%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 21,5%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 27%, а также в сфере строительства нежилых зданий – на 22,6%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства комплексных промыщленных сооружений – на 19,2%.

При этом стоимость СМР в феврале 2018 года по сравнению с январем выросла на 8% (в январе стоимость по отношению к декабрю выросла на 2,6%).

Наибольший рост цен на СМР в феврале зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений – на 9%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.