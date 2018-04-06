На сколько подорожают газ, свет и отопление в ближайшие три года: консенсус-прогноз Минэкономразвития

Цены на газ в Украине в 2018 году могут вырасти на 18%, в 2019 году на 20%, в 2020 году еще на 20%.

Обновленный экспертный консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли базируется на сценарии, согласно которому цены на газ в Украине в 2018 году могут вырасти на 18%, в 2019 году - на 20%, в 2020 году - на 20% и в 2021 году также на 20%.

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Консенсус-прогноз опубликован на сайте министерства.

При этом, согласно прогнозу, цены на горячую воду и отопление в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году - на 10%, в 2020 году - на 11%, в 2021 году - на 20%.

Также сообщается, что цены на электроэнергию в Украине 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году - на 22,5%, в 2020 году - на 15%, в 2021 году - на 12,5%.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства без обсуждения. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня 2018 года.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом.

Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены на газ, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.