Дом дочери Кучмы стал десятым в рейтинге самых дорогих особняков мира
Дом дочери второго президента Леонида Кучмы Елены Франчук в Лондоне вошел в список самых дорогих особняков мира.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на comparecamp.com.
Дом на юго-западе Лондона, который принадлежит председателю фонда "АнтиСПИД" и жене миллиардера Виктора Пинчука Франчук, занимает 10 строчку рейтинга. Его оценивают в 128 миллионов долларов.
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В викторианском особняке, где раньше была начальная школа для девочек, есть десять спален, подземный бассейн, кинотеатр и бункер.
Интерьер включает мраморные колонны, старинную мебель и произведения искусства.
Самым дорогим частным домом мира, согласно рейтингу, является Букингемский дворец - резиденция королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Он оценивается в 1,55 миллиарда долларов.
Напомним, ранее УНИАН сообщал о завершении строительства самого дорогого дома в мире, который обошелся анонимному заказчику в 12,2 миллиарда долларов.