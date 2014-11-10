Дом дочери Кучмы стал десятым в рейтинге самых дорогих особняков мира

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на comparecamp.com.

Дом на юго-западе Лондона, который принадлежит председателю фонда "АнтиСПИД" и жене миллиардера Виктора Пинчука Франчук, занимает 10 строчку рейтинга. Его оценивают в 128 миллионов долларов.

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В викторианском особняке, где раньше была начальная школа для девочек, есть десять спален, подземный бассейн, кинотеатр и бункер.

Интерьер включает мраморные колонны, старинную мебель и произведения искусства.

Самым дорогим частным домом мира, согласно рейтингу, является Букингемский дворец - резиденция королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Он оценивается в 1,55 миллиарда долларов.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о завершении строительства самого дорогого дома в мире, который обошелся анонимному заказчику в 12,2 миллиарда долларов.