Водохранилище, снабжающее оккупированный Севастополь, практически пустое

Воды в Чернореченском водохранилище, которое снабжает оккупированный Россией Севастополь, уже практически нет.

Об этом в прямом эфире Севастопольской телерадиокомпании заявил нелегитимный губернатор города Сергей Меняйло, передают "Новости Крыма".

Напомним, с 1 ноября в отдельные районы оккупированного Севастополя вода подается по жесткому графику.

«График дает нам ежесуточную экономию 15 тысяч кубометров воды. Он себя оправдал», - заявил Меняйло.

Читайте такжеЕвропейский суд рассматривает три иска Украины против РоссииПри этом он отметил, что власть предпринимает ряд мер, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В частности, по его словам, прорабатываются вопросы подачи воды из озера в районе горы Гасфорта, использования водных источников в селе Передовое, поселке Орловка и Гагаринском районе.

Меняйло заверил, что в течение 2-3 лет проблема водообеспечения аннексированных Севастополя и Крыма будет решена. «На территории Крыма идет бурение четырех скважин, с таким расчетом, чтобы подать 400 тысяч кубометров (в сутки) в Северо-Крымский канал. Вопрос обеспечения Севастополя будет решен, когда будет построен каскад водохранилищ», - уточнил губернатор.

В свою очередь "директор" коммунального предприятия «Севгорводоканал» Николай Перегуда сказал: «Сегодня объем воды в водохранилище составляет 8,9 млн кубометров. Учитывая, что 7 млн кубометров - это объем неприкосновенного запаса, а 3 млн взять из водохранилища невозможно, я обращаюсь к жителям Севастополя с призывом рационально использовать воду».

Ежесуточное потребление Севастополя составляет 140-150 тысяч кубометров воды. Полный объем Чернореченского водохранилища составляет 65 млн кубометров, стабильное водоснабжение возможно при 45-50% заполняемости водоема.