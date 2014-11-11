В Украине могут отменить обязательные разрешения на перепланировку жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предлагает отменить необходимость получения разрешения на перепланировку жилья или переоборудование жилого помещения.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на замминистра Дмитрия Исаенко, соответствующая инициатива содержится в разработанном в министерстве законопроекте.

По словам Исаенко, на сегодняшний день данное разрешение необходимо получать в исполнительном комитете местного совета. Однако, по мнению министра, нет никакой необходимости получать разрешение на перепланировку жилья, если она не предусматривает вмешательство в несущие конструкции или инженерные системы.

«К сожалению, по сегодняшний день действуют нормы устаревшего жилищного кодекса, которые говорят о том, что такое разрешение требуется. Однако на уровне закона не определен срок для выдачи такого разрешения или отказа в его выдаче, платность или бесплатность, исчерпывающий перечень оснований для отказа и т.д. Мы это изменим и создадим людям условия, при которых они смогут без бюрократических преград осуществлять перепланировку своего жилья», - цитирует Исаенко пресс-служба Минрегиона.

Он также отметил, что министерство также определило в законопроекте перечень работ, которые могут проводиться без получения разрешительных документов и после завершения которых объект не потребует принятия в эксплуатацию.

Читайте такжеКабмин упростил порядок перепланировки жилых помещенийКак сообщал УНИАН, в июле 2013 года правительство Николая Азарова уже предлагало упростить процесс перепланировки жилых помещений. В частности, Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2538а, который предусматривал отмену получения специального разрешения на перепланировку квартир, если она не затрагивает несущие конструкции или инженерные системы. Однако в конце февраля 2014 года данный проект закона был отозван из Рады.