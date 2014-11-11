Оккупационная власть Крыма игнорирует право граждан полуострова на частную собственность

Многочисленные обращения жителей оккупированного Россией Крыма с жалобами на работу органов власти к "уполномоченному по правам человека" свидетельствуют о неэффективной работе органов власти и недобросовестном отношении должностных лиц к своим обязанностям. Об этом 11 ноября на заседании нелегитимного Совета министров заявила "уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина, передает "Крыминформ".

По ее словам, институт уполномоченного по правам человека действует всего 3 месяца, и еженедельно омбудсмену поступает до 100 обращений граждан.

Лубина обратила внимание на то, что в аннексированном Крыму из-за неэффективной работы "Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру" практически не реализуется право частной собственности. "Я хочу сказать о том, что основополагающий институт права собственности в Крыму не реализуется. Естественно, я говорю о комитете по государственной регистрации и кадастру по Республике Крым. Я далека от мысли устанавливать кто виноват, у меня нет решения вопроса, что делать, но проблема существует с регистрацией права собственности", - отметила она.

Читайте такжеОккупанты Крыма хотят ввести мораторий на перепродажу землиОна также отметила проблему перерегистрации имущества государственных предприятий. "Большие проблемы у государственных предприятий, так как после перерегистрации они не могут решить проблему регистрации своего имущества, так как нет механизма его регистрации. В итоге предприятия, в частности, в Феодосии оборонные заводы сохранились, и есть на них спрос, но лицензии они не могут получить, так как их имущество не прошло перерегистрацию", - сообщила Лубина.

Она отметила, что не лучше обстоят дела и у населения. Лубина рассказала о проблеме очередей в регистрационные органы. "На сегодняшний день очередь в кадастр составляет 3300 человек, в день проходят всего 150 человек, 75 по записи и 75 по живой очереди", - рассказала она.

По ее мнению, открытые филиалы госкомрегистра не решают проблемы очередей, так как с населения взимается нелегальная плата за услуги, что вынуждает граждан обращаться в Симферополь.

"Таким образом, страдают люди, страдает бизнес. Я не знаю, что с этим делать, но делать что-то надо", - заключила Лубина.