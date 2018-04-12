Как изменятся цены на жилье в Украине: прогнозы экспертов

Эксперты ожидают, что цены на недвижимость в Украине будут незначительно расти при стабильном курсе доллара.

Цены на недвижимость в Украине будут незначительно расти при условии стабильного курса доллара, а стоимость ипотечных кредитов будет падать.

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Такой прогноз высказала маркетинг-аналитик девелоперской компании City one Development Елена Ширина на пресс-конференции.

«В последнее время цены на жилье в гривне остаются стабильными. Цена зависит от макрофакторов. Если в стране будет стабильный курс доллара, то и цены на недвижимость будут стабильными и потихоньку продолжат свой рост», - сказала она.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции заместитель главы правления банка «Глобус» Елена Дмитриева отметила, что цены будут расти в случае стабильности в стране.

«Ипотека по чуть-чуть начинает оживать. Если ипотечное кредитование и дальше будет развиваться, а оно будет развиваться, если будет стабильность в стране, то цены на недвижимость будут идти вверх. Это мой прогноз», - сказала она.

При этом, по словам Дмитриевой, если экономическая ситуация будет стабильная, то цены на кредиты будут падать, а объемы ипотечного кредитования расти.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании UTG, цена на новые квартиры в Киеве может вырасти на 2-4% в 2018 году.

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в марте 2018 года по сравнению с февралем выросла на 0,05%, по сравнению с мартом 2017 года цены увеличились на 3,4%.